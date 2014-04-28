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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de hortum dehşeti

ABD'nin orta batısını vurması beklenen şiddetli yağış, fırtına ve hortumların oluşturduğu hava sistemi etkili olmaya başladı.

28 Nisan 2014 13:54

ABD'de şiddetli fırtına ve hortum ilk belirlemelere göre Arkansas eyaletinde 11, Oklahoma eyaletinde ise 1 kişinin ölümüne yol açtı. Nebraska, Illinois, Missouri ve Mississippi eyaletlerinde de hortum görüldüğü bildirildi.

Harabeye dönen Quapaw kentinde başta itfaiye olmak üzere birçok bina ağır hasar gördü. Hortum, Mayflower ve Vilonia şehirlerini de vurdu. CNN televizyonunun sorularını yanıtlayan Vilonia Belediye Başkanı James Firestone, "Her yer devrilmiş araçlarla dolu. Şehir merkezine ulaşmakta zorlanıyoruz" dedi.

Meteoroloji uzmanları, orta batı bölgesinden güneydeki Teksas'a geniş bir alan için yeni hortumlar uyarısında bulundu.

İklim değişikliği bağlantısı

Uzmanlar artan doğal felaketlerle iklim değişikliği arasındaki muhtemel bağlantıya dikkat çekiyor. 2012 yılında ABD’nin kuzeydoğusunda etkili olan Sandy kasırgası yıkıcı gücünü 3 bin kilometre genişliğinde göstermişti.

Sandy'i analiz eden uzmanlar, Atlantik Okyanusu'nun 2012'de alışılmadık şekilde ısınmasının ardında iklim değişikliğinin yattığını saptamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDArkansasOklahomaIllinois MissouriMississippiQuapawMayflowerViloniaVilonia Belediye Başkanı James FirestoneTeksasSandyAtlantik OkyanusuDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

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