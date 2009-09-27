ABD'de helikopter kazası: 3 ölü

Carolina eyaletinde bir ambülans helikopterinin düştü. Yetkili helikopterin içindeki 3 kişinin hayatını kaybetiiğini belirtirken kazanın sebebinin netlik kazanmadığı ifade edildi.



ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir ambülans helikopterinin düştüğü ve helikopterdeki 3 kişinin öldüğü bildirildi.



Yetkililer, helikopterdeki pilot, hemşire ve sağlık görevlisinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, helikopterde hasta bulunmadığını açıkladı.



Charleston'dan havalanan ve Conway'e gitmekte olan helikopterin Georgetown'ın kuzeyinde düştüğü belirtiliken kazanın sebebi netlik kazanmadı.



2008 yılında 13 kazada 29 kişi öldü



ABD Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Bakanlığı verilerine göre ABD'de 2008 yılında organ veya hasta nakli gerçekleştiren ve hastahaneye yaralı taşıyan 13 helikopter kazası meydana gelirken bu kazalarda 29 kişi hayatını kaybetti.



Bakanlık verilerine göreyse son 6 yılda 84 kaza meydana geldi.

