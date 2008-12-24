ABD'de hayali saldırıya gerçek ceza!

ABD’de biri Türk, 5 gencin askeri üsse saldırı planlamaktan suçlu bulunması Müslüman kuruluşlarını ayaklandırdı. 5 kişinin ömür boyu cezaevinde kalmasına neden olabilecek karar somut kanıta dayanmıyor



ABD’nin New Jersey eyaletindeki Fort Dix Askeri Üssü’ne 2007’de saldırı planlamaktan tutuklu bulunan ve aralarında Serdar Tatar adlı bir Türk’ün de bulunduğu 5 Müslüman zanlının önceki gün jüri tarafından suçlu bulunması, Müslüman sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı.



Müslüman kuruluşlar, herhangi somut bir kanıta dayanmayan ve büyük ölçüde FBI’ın para ödediği muhbirlerin tanıklığına dayanan davada jurinin böyle bir karar vermesinin ABD adaleti hakkında güvensizlik yarattığının altını çizdiler.



Komplo kurmaktan...



Camden’deki federal mahkemede görülen davanın savcısı William Fitzpatrick, son duruşmada yaptığı açıklamada, hepsi de yıllardan beri Philadelphia’da yaşayan 5 zanlı, babasının pizza dükkanında çalışan Serdar Tatar, Ürdünlü taksi şoförü Muhammed Shnewer, Kosovalı Arnavut kardeşler Dritan, Eljvir ve Shain Duka’nın askeri üsteki Amerikan askerlerini öldürme girişiminden değil, askerleri öldürmek için komplo kurmaktan suçlu olduklarını kaydetmişti.



Savcı, 5 zanlının ABD askerlerini öldürme fiilini işleme aşamasından çok uzakta olduklarını ve askerleri öldürmek için belirli bir planları bulunmadığını da söylemişti. Bunun üzerine zanlıları komplo kurmaktan suçlu bulan jüri, öldürmeye teşebbüs suçundan beraat ettirmişti.



Hukuksal içerik



İslami İlişkiler Konseyi adlı kuruluşun New Jersey bölümü başkanı Jim Sues, zanlıların müebbet hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya bulunmaları üzerine yaptığı açıklamada, davanın komplo kavramının hukuki tanımı çerçevesinde geliştiğini kaydederek, komplonun hukuksal içeriğinin çok genişletildiğini savundu.



Sues, “Dürüstçe kabul etmek gerekir ki, maddi kanıtlar ortada, Fort Dix’e yönelik gerçek bir saldırı planı olmadığını gösteriyor. Zanlılar hiçbir zaman ortaya bir harita koyarak, saldırı planını tartışmak üzere bir araya gelmemiş” dedi.



Kendisi de casuslukla suçlandıktan sonra hakkındaki bu suçlama düşürülen Küba’daki Guantanamo gözaltı merkezinin eski imamı James Yee de davanın hiç inandırıcı olmadığını ifade ederek, “Öyle anlaşılıyor ki zanlılar normal şartlarda, hükümetin kışkırtıcı muhbiri kendileriyle temasa geçmese herhangi bir şey yapmayacakmış” diye konuştu.



Şakaymış gibi



Müslüman Birliği adlı kuruluşun başkanı Muhammed Yunus, “Zanlılar, herşey bir şakaymış gibi aptalca hareket etmiş. Ama söylenen şeyleri yapabilecek insanlara hiç benzemiyorlar” dedi.



FBI, 11 Eylül saldırıları sonrasında benimsediği ve suçu oluşmadan önleme amacını taşıyan stratejisi çerçevesinde, terör örgütlerini içine muhbirlerle sızarak çökertmeye ağırlık vermişti.

Serdar Tatar’ın, babasının pizza dükkânı sayesinde kışlanın haritalarını elde ettiği ileri sürülüyordu. Atış eğitimi yaparken ve silah satın almaya çalışırken yakalanan grubun, içlerine sızan ve eski bir hükümlü olan FBI muhbiri tarafından terör saldırısı için adeta “teşvik edildiği” de belirtilmişti.

