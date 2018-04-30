ABD'de harcamalar enflasyonun Fed hedefine yaklaştığını gösterdi

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – ABD’de en önemli enflasyon göstergelerinden biri olan kişisel tüketim harcamaları yüzde 2.0’ye ulaşarak ABD’de enflasyonun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2.0 olan hedefine yaklaşacağına işaret etti.

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, kişisel tüketim harcamaları (PCE) Mart ayında yıllık bazda yüzde 2.0 ile Fed’in hedefine ulaştı. Çekirdek PCE ise Mart’ta yıllık bazda yüzde 1.9’a yükseldi.

Şubat ayında yıllık yüzde 1.7 olan PCE Mart’ta yüzde 2.0’a yükselirken, çekirdek PCE ise Şubat’taki yüzde 1.6 düzeyinden Mart’ta yüzde 1.9’a yükseldi.