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Ekonomi

ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) - ABD hane halkı borçları 2017 yılında 2007'nin dördüncü çeyreğinden bu yana görülmemiş bir hızda arttı

08 Mart 2018 23:28

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) - ABD hane halkı borçları 2017 yılında 2007\'nin dördüncü çeyreğinden bu yana görülmemiş bir hızda arttı. 

ABD Merkez Bankası (Fed) yaptığı açıklamada 2017 yılında hane halkı borçlarının yıllık bazda yüzde 5.2 arttığını açıkladı. Tüketici kredilerindeki yıllık artış yüzde 7.8 olurken, mortgage kredilerindeki büyüme hızı yüzde 3 olarak açıklandı. 

Fed ayrıca hanehakkı net servetinin, şirket hisselerindeki 1.3 trilyon dolar artışa ve konutların toplam değerinin 500 milyar dolar artmasına bağlı olarak 2.08 trilyon dolar artışla 98.75 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

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