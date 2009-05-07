ABD'de ham petrol varil fiyatı rekor kırdı

ABD ham petrolünün varil fiyatı bugün 58 doların üzerine çıkarak, bu yılın en yüksek seviyesini gördü.



ABD'de ekonominin düzeldiğine yönelik işaretlerin gelecekte petrol ürünlerine talebin artacağı beklentilerini desteklemesinden ötürü ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi 2,04 dolar değer kazanarak 58,38 dolar oldu. ABD ham petrolünün varil fiyatı bir ara 58,57 dolara çıkarak, 17 Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 1,88 dolarlık artışla 58,03 dolar oldu.



Sucden Financial'da görevli Rob Montefusco, petrolün yükselişiyle ilgili değerlendirmesinde, "sanırım petrol tüm resme bakıyor, borsalar iyi ve ekonomik işaretler bir parça iyi görünmeye başladı" dedi. MontefuscO, petrolün fiyatının, uzmanlar için önemli olan 55 dolar teknik seviyesini aşarak ivme kazandığını, ancak daha fazla yükselmesi için köklü sebep görmediğini de ifade etti.



ABD ham petrolünün varil fiyatı geçen yıl temmuz ayında 147,27 dolara kadar çıkmış, küresel ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte hızla gerilemeye başlamıştı.

