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Dünya

ABD'de 'hâlâ bakirim' diyen genç 6 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı!

Olay yerinde yaşamını yitiren Roger'ın polis tarafından mı vurulduğu, yoksa intihar mı ettiği kesinlik kazanmadı

25 Mayıs 2014 11:21

ABD'nin California eyaletinde Santa Barbara Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Elliot Roger, sosyal medyada 'intikam alacağım' diye video yayınladıktan sonra ölüm saçtı.

Üniversite yerleşkesinde, düşük bir hızla ilerleyen otomobili içinden rastgele ateş eden Elliot Roger, 6 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı.

Polislerle çatışmaya da giren Elliot Roger, otomobili içinde başından vurulmuş olarak ele geçirildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Roger'ın polis tarafından mı vurulduğu, yoksa intihar mı ettiği kesinlik kazanmadı.

Polis, California eyaletine bağlı Santa Barbara kentinin Isla Vista bölgesinde Cuma  gecesi gerçekleşen olayın önceden planlanmış olduğunu gösteren video ve yazılı belgelere ulaştıklarını açıkladı. Elliot Roger, sosyal medyada paylaştığı videoda, 22 yaşında olmasına karşın hala bakir olduğunu, kızların kendisini reddettiğini, kendisinin yaşayamadığı deneyimleri yaşayan erkeklerden de nefret ettiğini söylüyor. Bu videonun son video olacağını belirten Roger, "Bütün hayatım boyunca bana acı çektirdiniz, şimdi de ben size acı çektireceğim. intikam alacağım. Bunun için çok uzun zaman bekledim. Hepinize, tamamen ne hak ediyorsanız onu vereceğim. Beni reddeden, aşağılayan, kötümseyen kızlar, benden daha iyi bir hayat süren, seksüel olarak aktif olan erkekler, hepinizden nefret ediyorum, hak ettiğiniz şeyleri vermek için sabırsızlanıyorum" diye sözlerini bitiriyor.

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