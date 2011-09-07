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Ekonomi

ABD'de gözler Obama'nın açıklayacağı pakette WASHINGTON (A.A)

07 Eylül 2011 15:10

-ABD'de gözler Obama'nın açıklayacağı pakette  WASHINGTON (A.A) - 07.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, istihdam yaratmak amacıyla vergi kesintileri ve hükümet harcamalarını içeren 300 milyar dolarlık paket açıklaması bekleniyor. CNN televizyonunun Demokrat Partili kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, Obama, 300 milyar dolarlık paketi yarın Kongre'de yapacağı konuşmada açıklayacak.  Bloomberg televizyonu da Obama'nın, vergi kesintileri, altyapı yatırımları ve eyalet ile yerel yönetimlere doğrudan yardım olmak üzere gelecek yıl 300 milyar doları aşkın bir miktarı ekonomiye enjekte ederek istihdamı artırmayı hedeflediğini duyurdu. Obama'nın Kongre'ye, vergi gelirlerini artırarak kısa vadeli istihdam yaratma önlemlerinin maliyetini telafi etmesi çağrısında bulunacağı belirtildi. Vergi gelirlerinin artırılmasının, Obama'nın ülke borcunun azaltılması için gelecek hafta Kongre'ye sunacağı uzun vadeli bütçe açığını azaltma paketinde yer alacağı kaydedildi. Obama'nın 300 milyar dolarlık teşvik miktarının yaklaşık yarısının, sigorta primi kesintilerinin süresinin uzatılması ve işverenlerin ödediği vergilerde yeni indirim dahil vergi kesintilerinden karşılanacağı bildirildi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney yaptığı açıklamada, ''Kısa vadede ekonominin büyümesine ve istihdam yaratmaya doğrudan etkisi olacak işler yapmaya ihtiyacımız var ve Başkan Obama bununla ilgili önerilerini sunacak'' dedi. Obama'nın, yarın Kongre'de Senato ve Temsilciler Meclisinin birlikte katıldığı oturumda yapacağı konuşmada, ekonominin büyümesi ve istihdam yaratılmasıyla ilgili konulara değinmesi bekleniyor. ABD'de aylardır ekonomiye ilişkin olumsuz gelişmeler Obama yönetimine olan güveni olumsuz etkiliyor. 

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