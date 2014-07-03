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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de gizli bomba paniği

Artan terör kuşkusu nedeniyle ABD'ye uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerdeki havalimanlarında yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

03 Temmuz 2014 15:58


Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) direkt uçuşların yapıldığı havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gündemde. ABD’li yetkililer, artan terör endişesi nedeniyle aldıkları kararı uygulamak için çok sayıda ülke ile görüşmeler yaptı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, önlemlerin dünya genelinde artış gösteren terör eylemleri nedeniyle alındığını açıkladı.

Bakan Jeh Johnson, terör endişesiyle artırılan güvenlik önlemleri konusunda “müttefik ülkelerin” bilgilendirildiğini ifade ederek, konu ile ilgili havayolu şirketleriyle de görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Yoğunlaştırılmış güvenlik denetimlerinin hangi havaalanlarında ve ne zaman başlayacağı konusunda kesin bilgi vermeyen Johnson, uygulamaların kısa sürede, yaz tatilinin başında yürürlüğe gireceğini belirtmekle yetindi.

Gizli patlayıcı kuşkusu

Reuters haber ajansının ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, Washington özellikle Avrupa’dan gerçekleşen uçuşlar için teyakkuzda. Haberde, Suriye ve Yemen’de El Kaide üyelerinin havalimanlarındaki kontrol cihazlarının fark edemediği bomba imalatı üzerine çalıştıklarının belirlenmesi üzerine bu kararın alındığı bilgisi de yer aldı.

ABC Televizyonu ise, özellikle yolcuların ayakkabıları ve uçağa aldıkları elektronik cihazların bu tür gizli patlayıcılar içerip içermediğinin daha yoğun şekilde denetleneceğini duyurdu.

Öte yandan ABD medyası, Suriye’ye giderek Beşar Esad yönetimine karşı sürdürülen iç savaşa katılanlardan “terör zanlısı” olarak kuşkulanıldığını duyuruyor. Kaynaklar, söz konusu zanlıların birçoğunun ABD vatandaşı olduğunu, bazılarının ise Avrupa Birliği ülkelerinden birinin pasaportunu taşıyor olabileceğini ileri sürüyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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