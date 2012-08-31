ABD'de fırtına yüzünden 60 bin kişinin tahliyesine karar verildi

Günlerdir ABD’yi paniğe sürükleyen tropikal Isaac Fırtınası şimdi de Louisiana ve Mississippi eyaletlerini vurdu. İki eyaletin sınırında bulunan bir barajın yıkılma noktasına gelmesiyle bölgede yaşayan 60 bin kişinin tahliyesine karar verildi. Yetkililer ilerleyen saatlerde barajla ilgili tehlikenin azaldığını açıklasa da tahliyeler sürüyor.

Mississippi eyaletinin McComb şehrinin belediye başkanı Whitney Rawlings, yerel saatle dün sabah CBS News’e yaptığı açıklamada, barajın Percy Quinn Eyalet Parkı’nda bulunan Tangipahoa Gölü’ne yıkılma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu belirterek, barajın güneyinde yaşayanlara evlerini boşaltma çağrısı yapmıştı.

Baraj güvenliği mühendisi Dusty Myers, öğleden sonra yaptığı açıklamada barajla ilgili tehlikenin sabah saatlerindeki kadar büyük olmadığını ifade etti.

Louisiana’da bulunan Tangipahoa şehrinin yerel yöneticisi Gordon Burgess, dün sabah barajda yaşanabilecek bir yıkım ihtimaline karşı acil durum uyarısı yayınlamıştı. Burgess, Türkiye saati ile dün 18.00’de düzenlediği basın toplantısında barajın yıkılması durumunda 50 bin ila 60 bin kişinin bölgeyi boşaltmak için 90 dakikası olduğunu belirtmişti.

Vali Bobby Jindal da düzenlediği basın toplantısında barajın kapaklarının açılarak boşaltılması ve böylece yıkılmasının önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Yetkililer, suların kontrollü olarak salıverilmesi girişimlerinin başarılı olduğunu belirtti.

Ulusal Meteoroloji Dairesi de barajın yıkılması halinde Tangipahoa Nehri’nde su seviyesinin 3.5 metre ile 5 metre arasında olabileceğini ifade etmişti.



Üç kişi daha öldü



Isaac’in karadaki ilerlemesi yavaşlasa da fırtına, sel ve olası hortumlar nedeniyle bölgede yaşayanların hayatları halen tehlikede. Dahası yerel saatle bu öğlen itibarıyla Louisiana’da 903 bin ev ve işyerinin, yani tüm abonelerin yüzde 47’sinin elektriksiz olduğu açıklandı.

Mississippi’nin Picayune şehrinde ise bir kamyon sürücüsü aracının üzerine bir ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer olay sırasında şiddetli yağış ve rüzgar olduğunu belirtti ancak ölen kişinin ismini açıklamadı.

Daha sonra Louisiana’nın Braithwaite şehrinde bulunan sel altındaki bir evden de biri kadın biri erkek iki kişinin cesedi çıkarıldı. Adli tıptan bir yetkili NBC News’e, “Maalesef ölü sayısının artacağına inanıyoruz” dedi.





Böylece Isaac nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dört oldu.



3 bin kişi tahliye edildi



Louisiana’nın Slidell şehrinde de sel uyarısı yapılırken yetkililer birçok mahallenin boşaltılması yönünde karar aldı. Slidell Belediye Başkanı Freddie Drennan bazı mahallelerde su seviyesinin 1 metreyi bulduğunu belirterek, “Asıl sorun hiç kimse bize bu seviyenin daha ne kadar yükseleceğini söyleyemiyor” diye konuştu.

Yetkililer bölgede yaşayan 3 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı.