'ABD'de Filistin bayrağı açmama izin vermediler'

T24 - Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, "İnşallah yarışları dünya şampiyonu olarak bitireceğim, bu da hem Müslümanlar’ın, hem de Türkler’in zaferi olacak" dedi.

Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışları ve İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren gemilere saldırısını değerlendirdi.

Yarışların güzel bir şekilde başladığını ifade eden Sofuoğlu, 7 yarışın sonunda şampiyonada lider konuma geldiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Tam istediğim gibi dereceler elde edemedim ama güzel olan, her yarışın sonunda kürsüye çıktım ve güzel puanlar toparladım. Şu anda 142 puandayım ama rakiplerim bana çok yakın. Şampiyona başlamadan önce 3 favori vardı. Zaten yarış üçüzümün arasında geçiyor, puanlarımız çok yakın. Ufak bir hata yaptığımda üçüncü sıraya düşebilirim. 3 pilottan hangimiz şampiyon olacak bilmiyorum ama hangimiz olacaksa gerçekten bu kolay olmayacak. 2010 yılında şampiyonun kim olacağı belli değil. Ümit ediyorum ki kendim alacağım, mücadelemi veriyorum, her şey yolunda gidiyor. Motorumda biraz eksiklerim var ama onları da yavaş yavaş gidermeye çalışıyorum. Benim motorumun ve rakiplerimin avantajlı olduğu yerler var." Amerika yarışındaki antrenmanların istediği gibi geçmediğini kaydeden Sofuoğlu, yarıştan birkaç saat önce Türkiye’den gelen bir telefonla Gazze’de yaşananları haber aldığını belirterek, şunları söyledi: "İsrail’in daha önce de yaptıkları bizi üzen şeylerdi. Son olaylar daha fazla üzdü. Yarıştan sonra ufak bir Filistin bayrağı çıkarıp gezinmek istiyordum.

Buna takımım izin vermedi, nedenini bilmiyorum. Ben de takım menajerine ’yarışı kazanacağım ve kazandıktan sonra istediğim gibi konuşacağım’ dedim. Onlar bundan da çok memnun olmadılar. Ben onlara şunu söyledim, ’Müslümanım diye taraf değilim, burada bir zalim, bir de mazlum taraf var, zalimin yanında değilim, bana niye karşı çıkıyorsunuz?’ dedim. Takımla aramızda çok iyi şeyler geçmedi. Ben çok memnun kalmadım. Kazanırsam elde ettiğim geliri bağışlamak istiyordum. Burada bir amaç vardı, amaç da yarışı kazanmak ve Filistin’e hediye etmekti, bunun için yarışı kazandığıma çok sevindim."

"Amerika'da elde ettiğim birincilik Filistin'e adandı"

Yarıştan sonra düzenlenen basın toplantısında kullandığı ifadelerin basında dile getirilmemesinin kendisini üzdüğünü ifade eden Sofuoğlu, Filistin sorunu konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Bir sporcu olarak Filistin sorunu konusunda üzerine düşeni yaptığına inandığını kaydeden Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa İsrail bu kadar rahat olmaz. Ben elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. İnşallah diğer sektörlerdeki insanlar da üzerine düştüğü kadar destek olsa İsrail bu kadar rahat olmaz.

Birtakım insanlar korkuyor. Ben bir Türküm, Müslümanım. Müslümanlar’a ve Türkler’e yapılan zulüm var. Her açıdan şampiyonluğu almak istiyorum. İnşallah yarışı dünya şampiyonu olarak bitireceğim, bu da hem Müslümanlar’ın, hem de Türkler’in zaferi olacak. Her ne kadar motor sporları ülkemizde bilinmese de Avrupa ve Amerika’da çok iyi takip ediliyor. Bir örnek vereyim. Amerika’daki yarışı 220 bin kişi izledi. Formula 1 Yarışı’nı 130 bin kişi izlemiş. Ne kadar önemli olduğunu buradan anlayın. İnşallah dünya şampiyonluğunu aldığım zaman Türk halkı da önemini anlayacak. Amerika’da elde ettiğim birincilik Filistin’e adandı.

Keşke izin verilseydi, yarışı kazanınca Filistin bayrağıyla gezebilseydim."