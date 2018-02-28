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Ekonomi

ABD'de faiz artışı beklentisiyle dolar 3.81 lirayı aştı

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı Jerome Powell'ın, "piyasalardaki volatilitenin faiz artışlarına engel olmayacağını" söylediği konuşmasının ardından güçlenen dolar 3

28 Şubat 2018 12:34

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) yeni Başkanı Jerome Powell\'ın, \"piyasalardaki volatilitenin faiz artışlarına engel olmayacağını\" söylediği konuşmasının ardından güçlenen dolar 3.81 lirayı aştı.
Powell’ın yaptığı sunumda, \"Son günlerde yaşanan dalgalanmalara rağmen finansal koşullar uyumlu görünüyor. Aynı zamanda enflasyon uzun vadeli hedefimiz olan yüzde 2.0’nin altındaki seyrini sürdürüyor. Federal Açık Piyasa Komitesi federal fon oranlarındaki artışın her iki hedefe bağlı olarak kademeli şekilde artırılması gerektiği görüşünde. Her zamanki gibi para politikaları veriler ışında ortaya çıkan ekonomik görünüme bağlı olarak geliştirilecek\" dedi.
Küresel piyasalarda güç kazanan dolar, konuşmanın ardından 3.8164 liraya kadar yükselirken, 1.22 dolar düzeyine inen euro da parite etkisiyle 4.67 lirayı gördü. Dolar daha sonra 3.80 - 3.81 lira, euro da 4.65 - 4.66 lira aralığına döndü.
Powell, Temsilciler Meclisi\'nde sorulara verdiği yanıtlarda, Mart ayındaki toplantıya yeni faiz patikasına ilişkin öngörülerini hazırlayacaklarının altını çizerek, \"Özellikle enflasyonun (yüzde 2.0) hedefe doğru yükseldiğine yönelik görüşümü destekleyen verileri gördüğümüze inanıyorum. Bunun yanında, küresel düzeyde güçlenme ve maliye politikalarının ekonomi için daha destekleyici olduğu da anlaşılıyor\" dedi.

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