ABD'de evsizlere karşı ayrımcılık dalgası

ABD'de evsizlerin saldırıya uğradıkları, aşağılandıkları ve kendi aralarında kavga ettirildikleri görüntülere internet ortamında ve DVD kiralayan dükkanlarda sıkça rastlamak sıradan hale geldi.

Washington Ulusal Evsizler Koalisyonunun (NCH) raporuna göre, 2008 yıllında 106 evsiz saldırıya uğradı, 27’si bu saldırılarda hayatını kaybetti. Rapor, 2001 yılına nazaran 2008 yılında evsizlere yönelik saldırılarda artış olduğunu gösterdi.

"Ulusal Evsizliğe Son İttifakı" adlı kuruluşun verilerine göre, ABD’de yaklaşık 700 bin kişi sokakta yaşıyor veya geceyi yardım merkezlerinde geçiriyor. Kuruluş, bir sene içinde 2,5 ila 3,5 milyon kişinin "en az bir kere evsiz kaldığını" belirledi.

NCH müdürü Michael Stoops, evsizlerin saldırıya uğradıklarını, aşağılandıklarını, maruz kaldıkları bu muamelenin görüntülendiğini, satıldığını veya internette yayımlandığını ifade etti.

Michael Stoops, evsizlerin genelde alkolik ve psikolojik olarak rahatsız veya parasız oldukları için "aşağılanmalara razı olduklarını" söyledi. Stoops, evsizlere saldıranların yüzde 95’nin erkek, yüzde 73’ünün 25 yaşın altında, yüzde 85’inin beyaz olduğunu, her sosyal sınıftan saldırgan bulunduğunu ve bu saldırıların "eğlenmek" veya "heyecan" için yapıldığını ifade etti.

Yetkililer, internette "bum fights" (evsiz kavgası) adı altında görüntülerin yayımlandığını belirttiler. YouTube’de Temmuz ayında yaklaşık 86 bin görüntünün evsizlere karşı saldırı veya küçük düşürücü sahneler içerdiği belirtildi.

Eskiden evsiz olan 44 yaşındaki Andrew Davis, evsizlerin birkaç dolar, bira ya da uyuşturucu için birbiriyle dövüştürüldüklerini, onları dövüştürenlerin ise eğlenerek kavgaların görüntülerini kaydederek internette yayımladıklarını söyledi.

Bu görüntülerde, örneğin bir evsizin binadan çöp konteynerine atladığını ya da evsizlerin bindirildiği süpermarket arabalarının çarpıştırıldığını görmek mümkün.

Yetkililer, 2001 yılından beri saldırıya uğrayan, aşağılanan veya dövüştürülen evsizleri gösteren 7 milyona yakın görüntünün DVD’ye çekilip satıldığını bildirdiler. ABD’nin başkenti Washington’da, sayısı 2 bin 859 olan evsizlerin üçte birinin saldırı kurbanı olduğu belirtiliyor.

Washington’da, geçen Noel akşamı ünlü Watergate otelinin yanında 61 yaşındaki bir evsizin kafasına aldığı bıçak darbeleri sonucu ölmesinin ardından şehrin makamları katilin bulunması için 25 bin dolar ödül koymuştu. Washington’a yakın Glen Burnie banliyösünde de 2008 yılında 16 yaşındaki bir genç bir evsizin kafasına beysbol sopasıyla vurup öldürmüştü.

Evsizlere yönelik saldırılarda görülen artış nedeniyle, Maryland ve Maine gibi eyaletlerin bu hareketleri artık ırkçı ve ayrımcı suçları cezalandıran yasalara dahil ettikleri, Washington, California ve evsizlere en çok saldırının meydana geldiği Florida’nın aynı türden önlem almaya hazırlandıkları bildiriliyor.