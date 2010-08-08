-ABD'DE EVE UÇAK DÜŞTÜ SALİNA (A.A) - 07.08.2010 - ABD'nin Pennsylvania eyaletinde küçük bir uçak eve düştü, 2 kişi öldü. Eyaletin batasındaki Westmoreland ilçesi yetkilisi Dan Stevens, iki motorlu uçağın enkazının evden çıkarılmasından sonra iki ceset bulunduğunu belirtti. Stevens, Latrobe'daki havaalanından kalktıktan 11 dakika sonra düşen uçakta sadece iki kişinin bulunduğunun sanıldığını, adli tıp uzmanlarının cesetleri teşhis etmeye çalıştığını söyledi. Kanepede köpeğiyle uyuyan bir adamın kıl payı kurtulduğu kaydedildi.