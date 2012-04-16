Seçim atışması 'Ev kadınlığı kariyer mi?' tartışmasını başlattı

ABD’de bir başkan aday adayının eşinin ‘hayatta tek gün çalışmadığı için kadınların dertlerini anlayamayacağı’ üzerine çıkan atışma annelik kariyeri üzerine bir tartışmaya dönüştü.

Milliyet'in haberine göre, Cumhuriyetçi Parti’nin en güçlü başkan adayı Mitt Romney’nin, eşi Ann’den kadınlar üzerine fikir aldığını söylemesi Demokrat Parti’den danışman Hilary Rosen’ı kızdırmıştı. Rosen, ev kadını olan Romney’nin kadınları anlayamayacağını söyleyince Romney’den ‘5 çocuk büyüttüm’ cevabı gelmişti.

ABD’nin önde gelen haber sitesi Daily Beast konuyla ilgili olarak tartışmalar sırasında Romney’e destek olmak için yüceltilen annelik ve ev kadınlığının sadece bir seçim meselesi olduğunu yazdı. Site, ‘anneliği’ herkes gibi çok zor bir iş olarak kabul ettiğini ancak sözlükteki kariyer tanımına uymadığı yorumunu yaptı. Sözlüğe göre ‘toplum içinde bir rolde ilerleme ve ardı ardına başarılarla inşa edilen uğraş, kalıcı meslek’ olarak tanımlanan kariyer, annelik için geçerli olmuyor. Çünkü çocuklar büyüdüğü ve tam zamanlı bir ilgiye ihtiyaçları kalmadığı için ‘kalıcı meslek’ olarak sayılamıyor.

Zengin bir aileden gelen Romney garsonluk yapan bir anne ile kıyaslandığında aradaki fark iyice göze çarpıyor. Buna göre garson annenin çocuğuna bakmak için yaşadığı stres evde oturan anneler tarafından yaşanmıyor.



