T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'de eşcinsel evliliğe mahkeme desteği

ABD'de bir federal temyiz mahkemesi, beş eyalette geçerli eşcinsel evlilik yasağını kaldırdı.

08 Ekim 2014 14:43

San Francisco'daki temyiz mahkemesi, Idaho ve Nevada eyaletlerinde uygulanan eşcinsel evlilik yasağının ayrımcı olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararının Alaska, Arizona ve Montana eyaletlerinde uygulanan yasağın iptalinin de önünü açması bekleniyor.

Böylece ABD'nin 50 eyaletinden 35'inde eşcinsel evlilik yasallaşmış oldu.

İnsan Hakları Kampanyası (HRC) isimli kuruluştan Sarah Warbelow, kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Açıklamada, "Her Amerikalı sevdiği kişiyle evlenme hakkına sahip olmalı" dedi.

Eşcinsel evlilikler geçen yıl İngiltere ve Malta'da kabul edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDFranciscoIdahoNevadaAlaska ArizonaMontanaHakları KampanyasıSarah WarbelowAmerikalıMaltaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24