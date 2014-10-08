ABD'de eşcinsel evliliğe mahkeme desteği

San Francisco'daki temyiz mahkemesi, Idaho ve Nevada eyaletlerinde uygulanan eşcinsel evlilik yasağının ayrımcı olduğuna hükmetti.
Mahkeme kararının Alaska, Arizona ve Montana eyaletlerinde uygulanan yasağın iptalinin de önünü açması bekleniyor.
Böylece ABD'nin 50 eyaletinden 35'inde eşcinsel evlilik yasallaşmış oldu.
İnsan Hakları Kampanyası (HRC) isimli kuruluştan Sarah Warbelow, kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Açıklamada, "Her Amerikalı sevdiği kişiyle evlenme hakkına sahip olmalı" dedi.
Eşcinsel evlilikler geçen yıl İngiltere ve Malta'da kabul edilmişti.