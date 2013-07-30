ABD'de en az 100 çocuk fuhuştan kurtarıldı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hafta sonunda 70'den fazla kentte düzenlediği baskınlarda 100'ün üzerinde çocuğun fuhuş çetelerinin elinden kurtarıldığını açıkladı.

CBS News’ün haberine göre, FBI'dan yapılan açıklamada, söz konusu çocuklardan en küçüğünün 13 yaşında olduğunu belirtilirken, operasyonlarda 150 'satıcı'nın tutuklandığı ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu operasyonun, FBI'ın bugüne kadar cinsel istismara maruz kalan çocuklarla ilgili düzenlediği en büyük operasyon olduğunu belirtti.

FBI yetkilisi Ronald Hosko sokak, otel, kumarhane ve sosyal medya platformlarını kapsayan operasyonun, ülkedeki fuhuş sorununa dikkat çekmesini ümit ettiğini söyledi. Hosko, "Fuhuş tehdidi, çocuklarımızı bizden çalıyor" dedi.