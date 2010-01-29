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Ekonomi

ABD'de ekonomisinde sürpriz büyüme

ABD ekonomisi 2009 yılının dördüncü çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde büyüme kaydetti.

29 Ocak 2010 02:00

T24 - ABD ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde, beklentilerin üzerinde yüzde 5.7 büyüdü. Bu rakamlarla ABD ekonomisi 2003 yılı 3. çeyreğinden bu yanaki en hızlı çeyrek büyümeyi kaydetmiş oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ABD ekonomisi, Temmuz-Eylül çeyreğinin ardından Ekim-Aralık çeyreğinde de büyüme kaydetti.

Geçen yıl son çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılası yüzde 5.7 artan ABD ekonomisi, böylece 2003 yılı 3. çeyreğinden bu yanaki en hızlı çeyrek büyümeyi kaydetmiş oldu.

Ekonomistler, ABD ekonomisinin son çeyrekte yüzde 4.5 büyümesini bekliyorlardı.

Ancak 2009 yılı genelinde ABD ekonomisi yüzde 2.4 oranında küçüldü. Böylece, 1946 yılından bu yanaki en keskin küçülme kaydedilmiş oldu.

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