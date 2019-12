ABD'de ekonomik kriz protestosuna 700 gözaltı

IŞIL ÖZ / T24



Occupy Wall Street (Wall Street’i İşgal) adında 15 gündür eşi görülmemiş bir eylemle karşı karşıyayız. Aktivistler, sonuç alıncaya kadar Zuccotti Parkı’nı terketmeyeceklerini açıkladılar. Eylem, tutuklamalara rağmen devam ediyor.





700'den fazla kişi tutuklandı







Açgözlülük, küresel ısınma ve toplumsal eşitsizliğe karşı gösteri yapan aktivistler, bugün Brooklyn Köprüsü’nde polisle çatıştı. Birkaç saat için trafik şeriti kapatıldı ve aldığımız haberlere göre 700’den fazla kişi tutuklandı. New York polisinin, barışçı şekilde gösteri yapan kişileri dahi zor kullanarak tutuklaması, gerginliği arttırıyor. Polis, kısa süre önce, tutuklananların çoğunun serbest bırakılacağını bildirdi.





Amaç 'kitlesel protestolar' yaratmak



Göstericilerin amacı, ülke genelinde kitlesel protestolar başlatmak. Dünya çapında destek gördüklerinden bahsetmek yanlış olmaz. Dünyanın çeşitli köşelerinde yoksullaştırılmış kitlelerin öfkesi hükümetleri sallıyor. New York’taki eylem ise, bu evrensel tepkinin bir halkası olarak görülebilir.





ABD medyası görmezden geliyor



Protestoların medyada kapladığı yere baktığımızda, Amerikan medyası kendi ilişki içinde olduğu kurumları hedef alan eylemleri görmezden gelme huyundan vazgeçmiş gözükmüyor.





Muhalif isimler eylemleri destekliyor



Los Angeles başta olmak üzere ABD’nin birçok şehrinde aktivistler, New York hareketi ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler.



Chomsky’nin dediği gibi, Wall Street ve diğer finansal kurumların son 30 yıldır ekononomide artan güçlerinin siyaset üzerindeki egemenliklerini pekiştirdiğini biliyoruz.



Wall Street’te devam eden protestolar bu sömürüye dair kamuoyunun dikkatini çekmek açısından çok önemli.











'Mortgage ödemelerimi çok zor karşılıyorum'



Brooklyn’de yaşanan protesto gösterisine ülkenin dört bir yanından gelen ABD’li katıldı. Ohio eyaletinden gelen Moira Laughlin adındaki gösterici, iki buçuk yıldan beri işsiz olduğunu belirtti. Laughlin, “İki tane çocuğum var. Mortgage ödemelerimi çok zor karşılıyorum” dedi.





Wall Street’te kamp kuran ve sokaklarda yürüyüşe geçen çok sayıda gösterici ise polisin kendilerine şiddet uyguladığını öne sürdü. Görgü tanıkları polisin göstericiler üzerine biber gazı sıktığını belirtti.



Çok sayıda insanın yoksulluk, toplum içi şiddet ve adaletsizliği protesto ettiği gösteriye çok sayıda sendika da destek verdi.



New Mexico eyaletinin başkenti Albuquerque, Boston ve Los Angeles kentlerinde de benzer protestolar düzenlendi.



