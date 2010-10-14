-ABD'DE DIŞ TİCARET AÇIĞI BEKLENTİNİN ÜZERİNDE WASHINGTON (A.A) - 14.10.2010 - ABD'de dış ticaret açığı, 2010 yılının Ağustos ayında 46,35 milyar dolarla beklentilerin üzerinde açıklandı. Uzmanların beklentisi, Ağustosta dış ticaret açığının 44,5 milyar dolar olması yönündeydi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artarak, 153,87 milyar dolar seviyelerine çıkan ihracattaki artış, 2008 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Ülkede Ağustostaki ithalat ise bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 200,2 milyar dolara ulaştı. ABD'de daha önce 42,78 milyar dolar olarak açıklanan Temmuz ayı dış ticaret açığı ise 42,58 milyar dolar olarak revize edildi. -İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI ARTTI- ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 462 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 9 Ekim'de sona eren haftada 445 bin olmasını bekliyorlardı. Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 13 bin kişi artarak 462 bin kişi oldu. Bu rakam, son iki ay içinde açıklanan ikinci artış oldu. İşsizlik maaşı başvurularının son dört haftalık ortalaması ise 459 bin olarak gerçekleşti. Daha önce 445 bin olarak açıklanan önceki haftanın işsizlik maaşı başvuruları ise 449 bin olarak revize edildi. -ÜRETİCİ FİYATLARI, EYLÜL'DE ARTTI- ABD'de üretici fiyatları, Eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Analistler, üretici fiyatlarının geçen ay yüzde 0,2 artacağını tahmin ediyorlardı. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, gıda ve enerji dışındaki fiyatlardan oluşan çekirdek endeks ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 ile beklentiler seviyesinde gerçekleşti. Üretici fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,4, çekirdek endeks ise yüzde 0,1 oranında artış kaydetmişti.