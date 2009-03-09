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Dünya

ABD'de dinsizlerin sayısı artıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, bu ülkede dinsizlerin sayısının arttığını ortaya koydu

09 Mart 2009 02:00

ABD'de yapılan bir araştırma, bu ülkede dinsizlerin sayısının arttığını ortaya koydu.

Amerikan Dini Kimlik araştırma merkezince Amerikan dini hayatı hakkında yapılan geniş çaplı araştırmaya göre, ülkedeki Hıristiyanların oranı düştü ve hiçbir dine mensup olmadığını söyleyenlerin oranı yükseldi.

Araştırmaya katılanların yüzde 15'i hiçbir dine mensup olmadığını belirtti. Bu oranın 2001'de yüzde 14.2, 1990'da 8.2 olduğu belirtildi.

ABD'de 2008'de Hıristiyan olan yetişkinlerin oranının yüzde 76'ya da düştüğü belirtilen araştırmada, bu oranın 2001'de yaklaşık yüzde 77, 1990'da yüzde 86 olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmada ayrıca, kendilerini Müslüman olarak tanıtan Amerikalıların yüzdesinin de nüfusun yüzde 0.6'sına çıktığı, Budizm gibi Doğu dinlerinde büyümenin yavaşladığı ortaya kondu.

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