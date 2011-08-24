ABD'de deprem Beyaz Saray'ı boşalttı

T24 - ABD'nin Virgina eyaletinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, başkent Washington'da da hissedilen depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı. Deprem, Amerikalılarda "bomba" korkusu yarattı.



DEPREM BEYAZ SARAY'I BOŞALTTI / VİDEO





ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Virginia eyaletinin başkenti Richmond olan ve daha önce 6 büyüklüğünde olduğu bildirilen depremin büyüklüğünü 5,9 olduğunu duyurdu.



Yerin 6 kilometre altında, başkent Washington'a 139 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin ülkenin doğu sahillerinde hissedildiğini açıkladı.



Depremden sonra Pentagon ve Capitol binalarının yanı sıra New York'ta mahkemelerin boşaltıldığı, Washington'da çalışanların sokaklara döküldüğü belirtildi.



İtfaiye ve acil durum yetkilileri de sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden çok sayıda çağrı aldıklarını, depremde ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin henüz haber alınmadığını söylediler.



Reuters muhabiri de depremin, Kanada'nın Toronto kentinde bile hissedildiğini söyledi.



Amerikalı yetkililer, John F. Kennedy ve Newark havaalanlarında boşaltılan kontrol kulelerinin ve pistlerin, hasar tespiti için inceleneceğini, bu işlemin birkaç saat süreceğini belirtti.



Bu havaalanlarındaki uçuşlarda gecikmeler olduğu bildirildi.



Depremden sonra tüm ulusal anıtların boşaltıldığı ve kapatıldığı da kaydedildi.





Bomba korkusu yarattı



ABD'nin Virgina eyaletinde meydana gelen deprem, Amerikalılarda "bomba" korkusu yarattı.



Mesai saati sırasında meydana gelen depremin hemen ardından iş yerlerini boşaltan başkentliler, soluğu cadde ve parklarda aldı. Özellikle iş yerlerinin ağırlıklı olduğu Virginia'da caddeler bekleyen insanlarla doluştu.



Amerikalıların birçoğu, depremin yarattığı şok etkisiyle uzun süre işine dönmek veya evine girmek istemezken, bazıları ise binalara tekrar giriş yapmaya başladı.



Ancak, 11 Eylül saldırılarının 10. yılının yaklaştığı bir sırada meydana gelen deprem, Amerikalılarda "bomba" korkusu da yarattı.



Sarsıntının birden geldiğini belirten Michele Watson, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bunun önce yeni bir bombalı saldırı olduğunu zannettiğini ve çok korktuğunu söyledi. Watson, daha önce Irak'ta çalıştığını ve birden kendisini tekrar orada hissettiğini dile getirdi.



Bir yandan depremle sallanırken diğer yandan da ellerindeki işleri bitirmeye çalıştıklarını anlatan Watson, ancak ekiplerin çok iyi çalıştığını ve binaları çok kısa sürede, panik yaşanmadan boşalttıklarını kaydetti.



Alison Smith de deprem dolayısıyla sallanırken hiçbir yapmadan beklemenin kendisini çok korkuttuğunu söyledi.



