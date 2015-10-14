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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de Demokrat adaylar ilk TV düellosuna çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2016’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Partili başkan adayları katıldıkları ilk TV tartışma programında kozlarını paylaştı.

14 Ekim 2015 11:47


Demokrat aday adaylarının Las Vegas'ta yapılan ilk TV düellosunda Hillary Clinton öne çıktı. Sosyal adaletsizliği gündeme getiren Clinton, “Seçim kampanyamın odağında ücretleri nasıl artırabileceğimiz yer alıyor” dedi. Clinton, bu kapsamda asgari ücrette artışa gidilebileceğini, vergi reformu yapılabileceğini ve şirketlerin kârlarının daha adil paylaşılabileceğini söyledi.

Bağımsız senatör Sanders'le atıştı

Clinton'ın en güçlü rakibi bağımsız senatör Bernie Sanders, düşük ücretler nedeniyle orta direğin yok olduğunu savundu. Clinton ile Sanders, Silah Yasası konusunda hararetli şekilde tartıştı. Clinton Sanders'i ateşli silahların denetimi konusunda yeterli çaba harcamamakla suçladı.

Hillary Clinton, başkan adaylığında favori olarak görülüyor. Eski Başkan Bill Clinton'ın eşi, dışişleri bakanlığı görevinde bulundu. 67 yaşındaki Hillary Clinton, seçim kampanyasının finansmanında güçlü destekçilere sahip. Ancak dışişleri bakanlığı döneminde özel elektronik posta hesabı kullanması başını ağrıtıyor.

68 kuşağının temsilcisi Sanders

Vermont eyaletinin bağımsız senatörü Bernie Sanders, ABD'nin yurtdışındaki askeri operasyonlarına karşı çıkıyor. 74 yaşındaki Sanders, 68 kuşağının bir temsilcisi. Sanders, özellikle gençlerden büyük ilgi görüyor.

Eski Maryland Valisi Martin O'Malley, valiliği döneminde eşcinsel evliliği yasallaştırarak dikkat çekmişti.

'Snowden memleketine dönsün'

Rhode Island eyaleti eski valisi Lincoln Chafee, ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara karşı çıkarak ve Rusya'ya kaçan eski istihbaratçı Edward Snowden'ın memleketine dönüşünün sağlanmasını isteyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

69 yaşındaki Jimm Webb, Demokrat Parti'de sağ kanadın temsilcilerinden. Webb, Reagan döneminde donanma bakanı olarak görev yaptı.

Joe Biden'ın kararı ne olacak?

Demokrat Parti'deki başkan adaylığı yarışında halen başkan yardımcılığı görevinde bulunan Joe Biden'ın tavrı büyük önem taşıyor. Aday olmayı düşündüğünü açıklayan Biden, henüz kararını vermedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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