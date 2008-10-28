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Dünya

ABD'de Cumhuriyetçilere ağır darbe

ABD'de 4 Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçilerin 84 yaşındaki Alaska Senatörü Ted Stevens, yolsuzluktan suçlu bulundu.

28 Ekim 2008 02:00

ABD'de 4 Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçilerin 84 yaşındaki Alaska Senatörü Ted Stevens, yolsuzluktan suçlu bulundu.

Bir ay kadar süren davanın ardından Washington'daki federal jüri, Senatörü, bir şirketten hediyeler almaktan suçlu buldu.

Seçimler bağlamında jürinin bu kararının Cumhuriyetçilere yeni bir ağır darbe niteliği taşıdığı yorumları yapılırken, Beyaz Saray konuya ilişkin açıklamada bulunmayı reddetti.

Senato seçimlerinde Stevens'ın Demokrat rakibi Mark Begich'in ise, geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin bölgesi sayılan eyalette geçen hafta yüzde 0,6 puan öne geçtiği belirtiliyor.

Davaya başkanlık eden Federal yargıç Emmet Sullivan'ın mahkumiyet kararını açıklamak için duruşma tarihi belirlemesi beklenirken, Cumhuriyetçi Senatörün yıllarca hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyetçi Senatörlerin duayeni Stevens'ın 1999 ile 2006 arasında "yanlış mali bilgiler" açıkladığı belirtiliyor.

Amerikalı senatörler, aldıkları hediyeleri kamuoyuna açıklamakla yükümlü bulunuyor.

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