-ABD'DE CİNSİYET DEĞİŞTİREN İLK YARGIÇ OAKLAND (A.A) - 17.11.2010 - ABD'de ilk kez cinsiyet değiştiren bir kişi, asliye mahkemesi yargıcı oldu. Alameda İlçe Seçim Kurulu, 49 yaşındaki avukat Victoria Kolakowski'nin, California Temyiz Mahkemesi'ndeki boş koltuğun doldurulması için 2 Kasımda yapılan seçimde, rakibi savcı John Creighton'u yendiğini açıkladı. Avukat Kolakowski'nin, ülkenin cinsiyet değiştiren ilk asliye mahkemesi yargıcı olduğu bildirildi. Kolakowski'nin, 1991 yılında cinsiyet değiştirmek için ameliyat olduğu, 3 yıldır California Kamu Hizmetleri için çevre uyumu ve enerji anlaşmalarında yaşanan anlaşmazlıkları çözen idari hakim olarak görev yaptığı kaydedildi.