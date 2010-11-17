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Dünya

ABD'DE CİNSİYET DEĞİŞTİREN İLK YARGIÇ OAKLAND (A.A)

17 Kasım 2010 12:11

-ABD'DE CİNSİYET DEĞİŞTİREN İLK YARGIÇ OAKLAND (A.A) - 17.11.2010 - ABD'de ilk kez cinsiyet değiştiren bir kişi, asliye mahkemesi yargıcı oldu.  Alameda İlçe Seçim Kurulu, 49 yaşındaki avukat Victoria Kolakowski'nin, California Temyiz Mahkemesi'ndeki boş koltuğun doldurulması için 2 Kasımda yapılan seçimde, rakibi savcı John Creighton'u yendiğini açıkladı.  Avukat Kolakowski'nin, ülkenin cinsiyet değiştiren ilk asliye mahkemesi yargıcı olduğu bildirildi.   Kolakowski'nin, 1991 yılında cinsiyet değiştirmek için ameliyat olduğu, 3 yıldır California Kamu Hizmetleri için çevre uyumu ve enerji anlaşmalarında yaşanan anlaşmazlıkları çözen idari hakim olarak görev yaptığı kaydedildi. 

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