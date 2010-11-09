-ABD'DE CİNSEL İSTİSMARA KARŞI BÜYÜK OPERASYON WASHINGTON (A.A) - 08.11.2010 - Çocukların cinsel istismarına karşı ABD'de düzenlenen operasyonlarda 785 kişi gözaltına alındı. FBI'ın açıklamasına göre operasyonlar sırasında son üç günde, fuhuş yaptırılan, 18 yaşın altındaki 69 çocuk kontrol altına alındı, bunları fuhşa zorlayan 99 kişi yakalandı. Söz konusu çocukların ya koruma amaçlı olarak gözaltında tutulduğu ya da ailelerine teslim edildiği bildirildi. Çocukların yaşları 12 ile 17 arasında değişiyor. 30 eyaletteki 40 kentte gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 785 kişi gözaltına alındı.