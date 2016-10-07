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Sağlık

ABD'de canlı donörden rahim nakli yapıldı

Vücudun organı reddettiğine dair bulguya rastlanmadığı kaydedildi

07 Ekim 2016 11:36

ABD'de Teksas'ta Baylor Üniversitesi Tıp Merkezinde 14-22 Eylül'de yapılan rahim nakillerinin, İsveçli doktorlardan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Canlı donörden rahim naklinin üç kadın hastada başarılı olmadığı, nakledilen organların, yeterince kan akışı sağlanamadığından ameliyatla çıkarıldığı, öte yandan dördüncü hastada şu ana kadar iyi sonuç alındığı belirtildi.

Bu hastaya yapılan testlerin, rahimde kan akışının iyi olduğunu gösterdiği, herhangi bir enfeksiyona ve vücudun organı reddettiğine dair bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Doktorlar, bu hastanın ABD'de canlı donörden alınan rahimle hamile kalarak doğum yapacak ilk kadın olmasını ümit ediyor.

 

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