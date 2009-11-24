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Dünya

ABD'de camiye saldıran kişiye 14 yıl hapis

24 Kasım 2009 04:07

ABD'nin Tennessee eyaletinde federal mahkeme, eyaletteki bir camiye molotof kokteylli saldırı düzenleyen kişiyi 14 yıla mahkum etti.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Robert L. Echols, Columbia İslam Merkezine geçen yıl iki kişiyle birlikte saldırı düzenlediğini kabul eden 23 yaşındaki Michael Corey Golden'a 14 yıl hapis cezası verdi.

Golden'ın, merkeze gamalı haç çizerek ırkçı sloganlar yazdığı ve iki molotof kokteyli attığı belirtildi.

Savcılık, diğer iki kişinin cezasının gelecek ay verileceğini bildirdi.

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