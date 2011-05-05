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Dünya

ABD'DE ÇALINAN MOTOSİKLET FİLİPİNLER'DE BULUNDU MANİLA (A.A)

05 Mayıs 2011 14:28

-ABD'DE ÇALINAN MOTOSİKLET FİLİPİNLER'DE BULUNDU MANİLA (A.A) - 05.05.2011 - ABD'nin Teksas eyaletinde geçen yıl çalınan 80 bin dolarlık motosiklet Filipinler'de ele geçirildi. Filipinler Ulusal Soruşturma Bürosu yetkilisi Jose Justo Yap, Hollywood senaryo yazarı Skip Woods'a ait motosikletin Filipinlerin güneyindeki Cagayan de Oro kentinde önceki gün bulunduğunu söyledi. Yap, polisin motosikleti satmaya çalışan Filipinliyi aradığını kaydetti. Woods'un özel dedektifi, müşterisinin, motosikletinin dünyanın bir ucunda bulunduğunu öğrenince çok şaşırdığını ifade etti.

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