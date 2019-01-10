ABD'de bütçe krizi sürüyor; Trump Kongre liderleriyle yaptığı toplantıyı terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile New York Senatörü ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı toplantıyı terk ettiğini açıkladı.

Trump, toplantıya dair kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Chuck ve Nancy ile toplantımızı terk ettim, tamamıyla zaman kaybı. (Hükümeti) 30 gün içerisinde açarsam Duvarı ve Çelik Bariyerleri de içeren Sınır Güvenliği'ni kabul edecek misiniz diye sordum. Nancy 'Hayır' dedi, ben de 'Bye bye' dedim, başka hiçbir şey işe yaramaz!" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Meksika sınırına duvar örmek, Trump’ın 2016’daki başkanlık seçimi kampanyasının ana vaatlerindendi. Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar örmek için istediği, ABD Kongresi’ndeki Demokratların ise karşı çıktığı ödeneğin bütçe tasarısına eklenmemesi sonrası hükümet 22 Aralık 2018 tarihinde ‘kepenk kapatmıştı’. Bu, ülkedeki kamu hizmetlerinin durduğu anlamına geliyor.