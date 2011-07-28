ABD'de borç krizine çözüm arayışı

T24 - ABD'deki borç krizine çözüm bulma çabaları çerçevesinde Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner'ın hazırladığı plan teklifinin bugün Meclis'te oya sunulması planlanıyor.





Boehner, dün parti üyeleri arasında düzenlediği toplantıda, Cumhuriyetçi milletvekillerinden plana destek vermelerini isteyerek, planın, parti olarak istedikleri geniş çaplı harcama kesintilerini hayata geçirebilmek için en iyi fırsat olduğu mesajını verdi. Planın, 240 Cumhuriyetçi milletvekilinin yer aldığı Temsilciler Meclisi'nden geçebilmesi için 217 oy toplaması gerekiyor.





Parti içindeki özellikle muhafazakar Çay Partisi ile bağlantılı bazı üyelerin plana itirazları nedeniyle, oylamanın çekişmeli geçmesi bekleniyor. Meclis'in planı onaylaması halinde, bunun Boehner'in müzakere gücünü artıracağı yorumları yapılıyor.





Demokratlar ise, Boehner'ın planını reddediyor, çünkü plan, federal hükümetin borçlanma limitini geçici olarak artırıyor ve gelecek yıl içerisinde Kongre'nin konuyu tekrar ele almasını gerektiriyor.





ABD Başkanı Barack Obama'nın tekrar seçilebilmek için uğraş vereceği 2012 başkanlık seçimleri öncesinde Kongre'de bugünküne benzer bir krizin tekrar yaşanmasını istemeyen Demokratlar, bu nedenle Boehner'ın iki aşamalı çözüm planının aksine, tek aşamalı bir çözüm üzerinde ısrar ediyor.





Senato'daki 51 Demokrat ve 2 bağımsız senatör de, Boehner'a gönderdikleri ortak imzalı mektupta, planı Senato'ya gelmesi halinde desteklemeyeceklerini belirtti. Bu nedenle planın şu anki haliyle, Temsilciler Meclisi'nden geçse bile Demokrat çoğunluklu Senato'dan onay alamayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Planın Senato'ya gelmesi durumunda Senato'daki Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid'in plan üzerinde değişiklik yapması bekleniyor, ancak Senato'daki Cumhuriyetçilerin plan üzerinde herhangi bir değişikliğe gidilmesine ayak diremesi de kuvvetli ihtimal dahilinde.





Demokratlar, Boehner'ın planının Temsilciler Meclisi'nden geçememesi halinde ise, Senatör Reid'in hazırladığı ve Obama'nın da desteğini alan tek aşamalı teklifin, iki partinin de desteğini kazanabilmek açısından üzerinde bazı değişikliklere gidilmesi suretiyle ön plana çıkabileceği düşüncesini dile getiriyor.





Bununla birlikte, tarafların birbirlerinin planlarına sert eleştirilerine rağmen, iki plan arasında ortak zemin yaratabilmeye dönük çalışmalar da devam ediyor.





Her iki parti yetkilileri de, planlar arasında benzerlikler olduğunu kabul ederken, yaşanan çıkmazı aşabilmek için Kongre liderleri arasında kapalı kapılar ardında görüşmeler yapılıyor.





Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, perde arkasında yürütülen görüşmelere zaman zaman ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da dahil oluyor. Senato'daki Demokratların lideri Harry Reid de, Boehner'ın planına şiddetli muhalefetini daha önce defalarca ortaya koymasına karşın, kendi geliştirdiği planı, Boehner'ın planındaki bazı unsurları da içine katarak kolayca yeniden düzenleyebileceğini söyledi. Reid'in bu açıklamasının, uzun süredir beklenen uzlaşının sağlanması ihtimalini artırabileceğine işaret ediliyor. Reid'in planının, Cumhuriyetçilerin desteğini alabilmek için, onların şiddetle karşı olduğu vergi artışlarını öngörmemesiyle önemli bir tavizi içerdiğine, ayrıca yine Cumhuriyetçilerin taleplerine uygun olarak, harcamalarda Boehner'ın planından bile daha fazla kesinti yaptığına dikkat çekiliyor.







