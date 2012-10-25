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Dünya

ABD'de bombalı saldırı planına 37 yıl hapis

ABD Bölge Mahkemesi Hakimi John C. Coughenour, daha önce Ressam'a 2 kez 22 yıl hapis cezası vermiş, ancak karar her seferinde cezayı az bulan temyiz mahkemesince geri çevrilmişti.

25 Ekim 2012 02:24

 

ABD'de mahkeme, havalimanına bombalı saldırı planladığı gerekçesiyle 1999 yılında yakalanan Cezayir vatandaşını 37 yıl hapisle cezalandırdı.
 
 
Çok sayıda masum sivili hedef alan bir saldırı planladığı gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı'nın ömür boyu hapsini istediği Ahmed Ressam, Aralık 1999'da patlayıcı dolu bir araçla Kanada'dan ABD'nin Washington eyaletine geçmeye çalışırken yakalanmıştı.
 
Ahmed Ressam'ın, yakalandıktan sonra çeşitli terör soruşturmalarında istihbarat birimleriyle işbirliği yaptığı, ancak 27 yıldan daha az ceza almayacağını anladıktan sonra fikrini değiştirerek bilgi sağlamayı bıraktığı belirtiliyor.
 

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