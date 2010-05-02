ABD'de bomba yüklü araç paniğe yol açtı

T24 - ABD'nin New York kenti, saatlerdir terör alarmında. Ünlü Times Meydanı'nda bulunan bomba yüklü araç paniğe yol açtı. Aracın etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.



Yerel saatle 18.30'da park halindeki siyah bir cipten duman çıktığı fark edildi.



Araçta yapılan aramada propan tankları, barut benzin ve zaman ayarı bulundu.



Aracın bomba yüklü olduğunun anlaşılması üzerine çevredeki binalar tahliye edildi.



Binlerce turistin bulunduğu Times Meydanı'ndaki çok sayıdaki cadde de boşaltıldı.



New York Belediye Başkanı Micheal Bloomberg, araçtaki düzeneğin amatörce hazırlanmış olduğunu, ancak erken fark edilememesi halinde bomba yüklü araçla yapılacak saldırının ölümcül sonuçları olabileceğini söyledi.



Civardaki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sürüyor. Olayla ilgili henüz bir tanık ya da şüpheli yok.







