ABD'de birçok kamu binasında 'parfüm yasağı' başladı

ABD’nin bazı eyaletlerindeki birçok kamu binasında 'parfüm yasağı' uygulaması başladı.



Yaklaşık 50 milyon kişinin alerjik rahatsızlıklara sahip olduğu ABD’de, koku nedeniyle açılan tazminat davalarının giderek artmasıyla birçok işyeri parfüm konusunda düzenlemeye gitti.

ABD Nüfus İdaresi, ABD Sağlık ve İnsan Hakları Bakanlığı, Portland şehrindeki belediye çalışanları işlerine giderken parfüm kullanamıyorlar.

Portland temizlik firmalarına da binalarda kokusuz temizlik ürünleri kullanmaları önerildi.

Yapılan araştırmalar, ABD’de her 10 kişiden birinin kimyasallara duyarlılığı olduğunu ortaya koyuyor.