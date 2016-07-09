ABD'de bir polis saldırısı daha; trafik polisini boynundan vurdular

ABD'de 2 siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesi üzerine Dallas'ta düzenlenen protestolarda öldürülen 5 polisin ardından, St. Louis’de de bir polisin vurulduğu belirtildi.

soL’da yer alan habere göre, Dallas’taki protestolarda 5 polisin keskin nişancı tarafından vurularak öldürülmesinin ardından St. Louis'de trafik kontrolü sırasında bir polis memuru boynundan silahla vuruldu.



Polis, kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan saldırganı, 'uzun, gri tişörtlü bir Afro-Amerikalı erkek' olarak tarif etti.



Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun belirsizliğini koruduğu ifade edildi.