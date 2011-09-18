-ABD'de bir hava gösterisi kazası daha MARTINSBURG (A.A) - 18.09.2011 - ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yapılan bir hava gösterisi sırasında 1958 yapımı tek motorlu uçak, piste düşerek infilak etti. Kazada pilot hayatını kaybetti. ABD'de 24 saat içinde meydana gelen ikinci hava gösterisi kazasında izleyicilerden ölen ya da yaralanan olmadı. Batı Virginia Ulusal Hava Muhafızlığı, 6 uçağın katıldığı gösterideki kazaya tanık olduğu için travma yaşayan izleyicilere tıbbi yardım almaları çağrısında bulundu. ABD'nin Nevada eyaletindeki bir hava gösterisinde de bir uçak izleyenlerin arasında düşmüş, kazada pilotla birlikte 9 kişi yaşamını yitirmişti.