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ABD'de bir baba beş çocuğunu öldürdü

5 çocuğunu öldüren babanın aracında metamfetamin yapımında kullanılan kimyasallar ve başka bir türde uyuşturucu daha bulunduğu açıklandı

10 Eylül 2014 17:51

ABD'de bir baba beş çocuğunu öldürüp, cesetlerini gömme şüphesiyle tutuklandı.

Associated Press Haber Ajansı’na göre başka bir suçtan gözaltına alınan Timothy Ray Jones'a Güney Carolina eyaletinde birden fazla cinayet suçlaması yöneltildi.

Annelerinin polisi arayıp eski eşine ulaşamadığını söylemesi üzerine yaşları bir ila sekiz arasında değişen çocukların kaybolduğu anlaşıldı.

Yetkililer çocukları tüm bir gün süren aramanın ardından Alabama'daki bir otoyolun kenarına gömülmüş halde buldu.

Alabama Polisi Sözcüsü Steve Jarett düzenlediği basın toplantısında, Jones'un verdiği tarifle çocukların cesetlerine ulaştıklarını söyledi.

Jones'un uyuşturucunun etkisi altındayken araç kullanma şüphesiyle rutin bir trafik kontrolü sırasında durdurulduğu kaydedildi.

Jones'un aracında metamfetamin yapımında kullanılan kimyasallar ve başka bir türde uyuşturucu daha bulunduğu açıklandı.

Araçta ayrıca, çamaşır suyu, hidroklorik asit, kan ve diğer vücut sıvılarına da rastlandığı bildirildi.

Polisler aracın plakasını ulusal veri tabanında incelettiğinde de, Jones'un Güney Carolina eyaletinde "çocuklarının durumuyla ilgili kaygı veren durum" nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Jones'ın Güney Carolina'daki komşularına çocuklarıyla birlikte eyaletten taşınmaya hazırlandığını söylediği belirtildi.

 

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