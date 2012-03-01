ABD'de bir Avusturyalı İran'a 'insansız hava aracı' mı sattı?

T24 - ABD'de bir Avusturyalı ile sahibi olduğu şirket, İran'a insansız uçak ve askeri teknoloji ihracatı yapmaktan dava açıldı.



ABD'de federal büyük jüri, Avustralyalı David Levick hakkında yanlış bildirimde bulunarak İran'a askeri teknoloji ihracatı yaptığı gerekçesiyle dava açılmasına karar verdi.

ABD'nin Washington kentinde açıklanan kararda, David Levick ile sahibi bulunduğu ICM Components Inc. adlı şirketin, İran'a insansız hava araçları, torpil ve diğer askeri teknoloji aksamları ihraç ettiği iddia edildi.



'Suçlamayı yeni öğrendim'



ABD mahkemesinin İran'a askeri teknoloji satmakla suçladığı David Levick, böyle bir suçlamayı dava açılma kararı verildikten sonra öğrendiğini söyledi. Levick, "Hakkımda dava açıldığını yeni öğrendim, ayrıntıları öğrenmeden bir açıklama yapmak istemiyorum" dedi.

İddia makamı, genellikle Avustralya'da yaşayan ve hala bu ülkede bulunduğu sanılan Levick'in Avustralya'daki şirketi aracılığıyla Mart 2007'den itibaren 2 yılı aşkın süre İran'a askeri teknolojide kullanılan aksamları ihraç ettiğini ileri sürüyor.



ABD'li yetkilileri kandırdı



Dava dilekçesinde Levick ile şirketinin, İran'ı temsil eden bir şirketin uçak imalatında kullanılacak aksam siparişlerini, ABD'nin Florida eyaletindeki bir aracı şirket vasıtasıyla bu parçaların hangi amaçla kullanılacağını gizleyerek ABD'deki imalatçılardan temin ettiği ileri sürüldü.