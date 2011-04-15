-ABD'DE BAZI ETLER ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ BAKTERİLER İÇERİYOR WASHINGTON (A.A) - 15.04.2011 - ABD'de satılan bazı etlerin antibiyotiğe dirençli bakteriler içerdiği belirlendi. Translational Genomics kurumunun yaptığı araştırma, bazı etlerden alınan örneklerin yüzde 47'sinin insanlarda enfeksiyonlara yol açan stafilokok türü bakteriler içerdiğini, bu bakterilerin yüzde 52'sinin en az üç sınıf antibiyotiğe dirençli olduğunu gösterdi. Bakterilerin normalde pişirme sırasında yok olduğunu, ancak etlerin gerektiği gibi pişirilmemesi ve bu şekilde yenilmesi halinde risk oluşacağı belirtildi. "Clinical Infectious Diseases" dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim adamları ülkenin 5 bölgesindeki 26 marketten 30 markanın sığır, domuz, tavuk ve hindi eti örneklerini inceledi. Araştırmacılar, sağlık yetkililerine hayvan çiftliklerinde antibiyotik kullanımı konusunun değerlendirilmesi çağrısında bulundu.