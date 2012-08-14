ABD'de 'Batı Nil virüsü' tehtidi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde sivrisineklerle bulaşan batı Nil Virüsünden ölenlerin sayısı 10'a ulaşınca yetkililer sivrisineklere karşı ilaçlama için harekete geçti.



Texas eyaletinin Dallas kentinde sağlık problemleri olduğu belirtilen 90 yaşında bir kadın, Batı Nil virüsü bulaştıktan sonra hayatını kaybetti.

Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısının 10'a ulaşması üzerine Dallas'ta virüsün taşıyıcısı olan sivrisineklere karşı karadan ve havadan ilaçlama başlatıldı.

Çevredeki diğer kentlerde de yetkililerin sivrisineklere karşı genel bir ilaçlama yapılması için karar vermesi bekleniyor.

Yetkililer, Batı Nil virüsüne karşı, sivrisineklerin çoğalmasına ortam hazırlayan su birikintilerinin kurutulması, sivrisinek sokmalarına karşı şort yerine pantolon ve uzun kollu kıyafetler giyilmesi, ilaçlama yapılması ve sivrisineklerin daha aktif olduğu geceleri dışarıda kalınmaması çağrısında bulundu.