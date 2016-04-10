ABD'de başkanlık yarışı; Sanders, Wyoming'deki ön seçimi de kazandı

ABD’nin Wyoming eyaletinde, Kasım’daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayını belirlemek için yapılan ön seçimi Vermont Senatörü Bernie Sanders kazandı.

Eyaletteki 14 delege, aldıkları oylara göre Sanders ile rakibi eski Dışişleri Bakanı ve first lady Hillary Clinton arasında paylaştırılacak.

Kendisini “Demokratik sosyalist” olarak niteleyen Sanders son sekiz eyaletin yedisini kazandı.

Ancak Hillary Clinton, yarışta Sanders’in açık farkla önünde.

Demokrat Parti’de başkan adayı olabilmek için 2383 delegenin desteğine ihtiyaç var. Halihazırda Sanders’in 1.061, Clinton ise 1,749 delegenin desteğine sahip.

Şimdi iki aday adayı da 19 Nisan’da New York’ta yapılacak ön seçime odaklanmış durumda.

New York’ta Demokrat adaylar 291 delege için yarışacak.

Cumhuriyetçi Parti’de ise, Ted Cruz Colorado’da daha fazla delege kazanmayı umuyor.

Partideki adaylık yarışında işadamı Donald Trump önde gidiyor.

Cruz’un 520, Trump’ın da 743 delegesi var.

Cumhuriyetçi Parti'de bir eyalette ön seçimleri kazanan aday, o eyalette tüm delegelerin desteğini almış oluyor.

Demokrat Parti'de ise delegeler başkan aday adaylarının eyaletlerde kazandıkları oylara göre dağıtılıyor, ayrıca partinin yetkili isimlerinden oluşan "süper delegeler" de kongrede oy kullanabiliyor.

ABD'de 50 eyalette yapılacak ön seçimler yazın son bulacak ve partiler kongrelerinde başkan adaylarını açıklayacak.

8 Kasım'da Barack Obama’nın yerine seçilecek yeni başkan Ocak 2017'de göreve başlayacak.