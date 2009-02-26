ABD’de bankalara ‘dayanıklılık testi’ başladı

ABD'de bankaların muhtemel bir derin durgunluğa direnip direnemeyeceğine karar verilecek "dayanıklılık testleri" programı başladı.



Bu testler, her birinin varlığı 100 milyar doların üzerindeki 20 kadar bankanın, ABD Hazinesi'nin imtiyazlı hisselerin adi hisseler çevrilerek sermaye desteği sağlanması programında, daha fazla sermaye ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesinde kullanılacak.



ABD'de yönetim, 700 milyar dolar tutarındaki Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programında (TARP) kalan fonun, imtiyazlı hisselerin zamanla adi hisselere dönüştürülmesi karşılığında bankalara ihtiyaçları olan sermayenin sağlanmasında kullanılmasını planlıyor.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, daha önce yaptığı açıklamada, testlerin beklenmedik ekonomik zorluklarla karşılaşıldığı dönemde dahi bankaların kredi vermeye devam edip etmeyeceğinin sınanacağını söylemişti.



Bernanke, düzenleyici kurumların "en kötü senaryoda bile bankaların, kredi verme yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli adi hisse dahil yeterli sermayeye sahip olmalarını istediğini" ifade etmişti.



Fed ile bankacılık denetleme ve düzenleme kurumlarının yapacağı testlerin nisan ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.



Bu arada bugün bütün gözler ayrıca ABD Başkanı Barack Obama'nın Kongre'ye sunacağı bütçe tasarısında olacak.



