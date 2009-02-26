T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD’de bankalara ‘dayanıklılık testi’ başladı

Bankaların derin durgunluğa direnip direnemeyeceğine karar verilmesini sağlayacak 'dayanıklılık testi' programı başladı.

26 Şubat 2009 02:00

ABD'de bankaların muhtemel bir derin durgunluğa direnip direnemeyeceğine karar verilecek "dayanıklılık testleri" programı başladı.

Bu testler, her birinin varlığı 100 milyar doların üzerindeki 20 kadar bankanın, ABD Hazinesi'nin imtiyazlı hisselerin adi hisseler çevrilerek sermaye desteği sağlanması programında, daha fazla sermaye ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesinde kullanılacak.

ABD'de yönetim, 700 milyar dolar tutarındaki Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programında (TARP) kalan fonun, imtiyazlı hisselerin zamanla adi hisselere dönüştürülmesi karşılığında bankalara ihtiyaçları olan sermayenin sağlanmasında kullanılmasını planlıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, daha önce yaptığı açıklamada, testlerin beklenmedik ekonomik zorluklarla karşılaşıldığı dönemde dahi bankaların kredi vermeye devam edip etmeyeceğinin sınanacağını söylemişti.

Bernanke, düzenleyici kurumların "en kötü senaryoda bile bankaların, kredi verme yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli adi hisse dahil yeterli sermayeye sahip olmalarını istediğini" ifade etmişti.

Fed ile bankacılık denetleme ve düzenleme kurumlarının yapacağı testlerin nisan ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Bu arada bugün bütün gözler ayrıca ABD Başkanı Barack Obama'nın Kongre'ye sunacağı bütçe tasarısında olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24