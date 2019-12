ABD'de bankacı kıyımı Bank of America ile sürüyor

Citigroup’un 50 bin çalışanıylayollarını ayıracağını açıklamasının ardından son darbe 35 bin kişi ile Bank of America'dan geldi.



Küresel kriz ABD bankacılık sektöründe çalışanları vurmaya devam ediyor. Citigroup'un 50 bin bankacıyla yollarını ayıracağını açıklamasının ardından ABD'nin en büyük üçüncü bankası Bank of America da üç yıl içinde toplam çalışma gücünün yüzde 11,4'üne denk düşen 35 bin çalışanının işine son vermeyi planladığını açıkladı. Banka kararın, zayıflayan ekonomik koşullar ve Merill Lynch birleşmesi nedeniyle alındığını belirtti. Bankanın yıllık maliyetlerini 7 milyar dolar azaltmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, bankanın tüm operasyon birimlerinden çalışan çıkarılacak. Banka, alınan karara rağmen müşterilerine yönelik hizmetlerinde bir aksama olmayacağını kredi ürün yelpazesindeki tüm ürünlerin verilmeye devem edileceği belirtti. Bank of America'nın açıklamasından sonra hisseleri dün yüzde 2 düştü.



Bank of America 247 bin ve Merrill Lynch 61 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bank of America eylül ayında Merrill Lynch'i 50 milyar dolara satın almıştı.



Banka, 1 Temmuzda tutsat (mortgage) kredisi sağlayan Countrywide Financial şirketini satın almasının ardından da 7,500 kişinin işine son vereceğini açıklamıştı.



Finansal şirketler bu yıl 250 binden fazla kişinin işine son vereceğini bildirdi.



ABD'li Citigroup daha önce açıkladığı 22 bin kişiye ilaveten geçen ay 52 bin kişiyi, JPMorgan Chase 7 bin kişiyi ve satın aldığı Washington Mutual'da 9,200 kişiyi işten çıkaracağını, Goldman Sachs ve Morgan Stanley de çalışma güçlerini yüzde 10 azaltacaklarını belirtmişti.