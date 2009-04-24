ABD’de ‘bağışıklık sistemi’ araştırmasına büyük ödül

ABD'de romatoid artrit, diyabet ve kanser için yeni tedavilerin geliştirilmesine rehberlik eden, bağışıklık sistemiyle ilgili araştırma 500 bin dolarlık ödül kazandı.



Albany Tıp Merkezi Ödülü'nün, araştırmayı yapan bilim adamları, Rockefeller Üniversitesi'nden doktor Ralph Steinman, Colorado Üniversitesi'nden doktor Charles Dinarello ve California'daki Scripps Araştırma Enstitüsü'nden doktor Bruce Beutler tarafından paylaşılacağı belirtildi.



ABD'de tıp alanında verilen tutarı en yüksek ödül olan Albany Tıp Merkezi Ödülü, bu bağlamda 1.4 milyon dolarlık Nobel Tıp Ödülü'nden sonra ikinci sırada yer alıyor.

