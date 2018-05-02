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Dünya

ABD'de askeri kargo uçağı düştü

Savannah havaalanının yakınlarında yaşanan uçak kazasında 5 kişi öldü

02 Mayıs 2018 22:47

ABD'de, Arizona'daki bir Hava Kuvvetleri üssüne giden C-130 Hercules askeri tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi. 

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı, henüz belli olmayan bir nedenle düştü. 

Uçakta en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, uçaktaki mürettebat sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait uçağın Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştüğü ifade edildi.

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