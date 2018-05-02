ABD'de askeri kargo uçağı düştü

ABD'de, Arizona'daki bir Hava Kuvvetleri üssüne giden C-130 Hercules askeri tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi.
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı, henüz belli olmayan bir nedenle düştü.
Uçakta en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, uçaktaki mürettebat sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait uçağın Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştüğü ifade edildi.