-ABD'DE AŞIRI SICAKLAR CAN ALIYOR WASHINGTON (A.A) - 19.07.2011 - ABD'de aşırı sıcakların can aldığı bildirildi. Ulusal Meteoroloji sözcüsü Christopher Vaccaro, yaklaşık 1 aydır bin kadar sıcaklık rekorunun kırıldığını belirttiği açıklamasında, sıcak dalgasının bu kadar uzun sürmesinin gerçekten istisnai olduğunu söyledi. Sözcü, 24 eyaletin aşırı sıcakların etkisinde olduğunu da belirterek, bunun önümüzdeki günlerde 30 kadar eyalete yayılacağını sözlerine ekledi. Amerikan basınındaki haberlerde ise sıcak dalgası yüzünden 13 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı eyaletlerde yangın tehlikesine karşı uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.