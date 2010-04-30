ABD'de araba krizi

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Aşırı muhafazakar bir Hıristiyan olan Douglas'ın aracının arkasında, 11 Eylül'de saldırılarda yerle bir olan ikiz kuleler, ateş içinde görülüyor. Üzerinde ise, "İslam ile ilgili öğrenmem gereken her şeyi, 9/11'de öğrendim" yazılı..



Bu resmin geçen hafta bir kişi tarafından çekilip internete konulmasından sonra, eyalette, İslam dernekleri ve Müslümanlar ayağa kalktı. Amerika İslam Komitesi Başkanı İbrahim Hooper, adamın bu resmi kaldırmaya zorlanması gerekirken, Douglas bunun ifade özgürlüğü olduğunu söylüyor..



Adamın arabasında daha ilginci ise, plakasında 14 ve 88 rakamlarının olması. Neo-Nazi dünyasında 88 Heil Hitler'in simgesi. Çünkü H harfi alfabenin 8'nci harfi. Aynı zamanda 14 de 14 kelimelik, " Beyaz insanların ve çocukların geleceğinin güvenliğini sağlamalıyız" sözünü simgeliyor. Virginia belediyesi, adamın plakasını değiştirmesi gerektiğine hükmetti. Ancak ülkedeki Hıristiyanlar buna tepki gösteriyor.