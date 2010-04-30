T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ABD'de araba krizi

Arkasında "İslam ile ilgili öğrenmem gereken her şeyi, 9/11'de öğrendim" yazısı olan pikap ABD'deki Müslümanları çileden çıkardı..

30 Nisan 2010 03:00

T24- ABD'nin başketni Washington'da Douglas Story adlı bir adamın pikabının arkasına yaptırdığı bir resim, ülkeyi karıştırdı.


Aşırı muhafazakar bir Hıristiyan olan Douglas'ın aracının arkasında, 11 Eylül'de saldırılarda yerle bir olan ikiz kuleler, ateş içinde görülüyor. Üzerinde ise, "İslam ile ilgili öğrenmem gereken her şeyi, 9/11'de öğrendim" yazılı..


Bu resmin geçen hafta bir kişi tarafından çekilip internete konulmasından sonra, eyalette, İslam dernekleri ve Müslümanlar ayağa kalktı. Amerika İslam Komitesi Başkanı İbrahim Hooper, adamın bu resmi kaldırmaya zorlanması gerekirken, Douglas bunun ifade özgürlüğü olduğunu söylüyor..


Adamın arabasında daha ilginci ise, plakasında 14 ve 88 rakamlarının olması. Neo-Nazi dünyasında 88 Heil Hitler'in simgesi. Çünkü H harfi alfabenin 8'nci harfi. Aynı zamanda 14 de 14 kelimelik, " Beyaz insanların ve çocukların geleceğinin güvenliğini sağlamalıyız" sözünü simgeliyor. Virginia belediyesi, adamın plakasını değiştirmesi gerektiğine hükmetti. Ancak ülkedeki Hıristiyanlar buna tepki gösteriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24