ABD’de akademisyen olan Haydar Darıcı, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı!

Diyarbakır'da Sur'a yapılan yürüyüşe polis müdahalesinde gözaltına alınan 24 kişiden biri olan ve ABD’de Michigan Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışan Haydar Darıcı, “yurtdışı yasağı” konularak serbest bırakıldı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre gençleri konu alan bir araştırma yapmak üzere geldiği Diyarbakır’da gözaltına alınmıştı. Darıcı ile gözaltına alınan 23 kişiden, 22’si üç günlük sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, HDK Eşsözcüsü Ertuğrul Kürkçü, DTK Eşbaşkanı Selma Irmak ve HDP’li vekillerin de bulunduğu bir grup Sur’a yürümek istedi.

Şeyh Sait Meydanı’na çıkan yola geçen kitlenin önünü polisin bariyerlerle kapatması üzerine, kitle Galeria İş Merkezi önüne geçerek burada açıklama yapmak istedi ancak buna da izin vermeyen polis gaz bombası ve tazyikli suyla saldırıya geçti.

Müdahalede, yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. JİNHA'nın haberine göre, gözaltına alınanlar arasında MKM'li müzisyen Şerko, Kurdsad çalışanları gazeteciler Baran Ok, Bodrum'dan gelen Pınar Ercan, Pınar Öğrenci, Arzu Erdemir, Atalay Yeni, Aziz Kılınç, Muzaffer Coşkun, Savaş Atlı, Mazlum Güzel, Emrah Tekin ve Haydar Darıcı vardı.

Olayda, 20 kişi zırhlı araçlara bindirilerek Diyarbakır Polis Okulu’nun içindeki spor salonuna götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin saat 22.00’ye kadar avukatlarıyla görüştürülmedi.

Cizre'deki gençlerle ilgili yaptığı çalışmayla bilinen Darıcı, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültürel Çalışmalar Programı'nda öğretim üyesi olan Prof. Leyla Neyzi ile birlikte “Özgürüm ama Mecburiyet Var” adlı kitabı hazırlmıştı. Kitapta, Diyarbakır, Muğla ve Berlin’deki genç kuşağın Kürt sorununa bakışı aktarılıyor.