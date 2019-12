ABD'de 9. bankaya el konuldu

First National Bank of Nevada ile IndyMac bankalarını tasarruf mevduatı fonuna alarak dikkat çeken ABD'nin banklacılık sistemini gözeten ve ABD'nin TMSF'si olarak bilinen kurumu FDIC, dün iki bankaya daha el koyarak bu yıl içinde faaliyetini durduğu banka sayısını 9'a çıkardı.



Referans gazetesinin haberine göre, 752 milyon dolarlık varlığı ve toplamda 622 milyon dolarlık da mevduatı bulunan Columbian Bank and Trust of Kansas'ın faaliyetine son veren FDIC, bankanın mevduatlarını Citizens Bank and Trust of Chillicothe'ye transfer ettiğini açıkladı. Önümüzdeki pazartesiden itibaren Columbia Bank'ın kapanan 9 şubesinin Citizens Bank çatısı altında yeniden faaliyete başlayacağı belirtiliyor. Bu bankanın kapatılmasının FDIC'ye maliyetinin ise yaklaşık 60 milyon dolar civarında olduğu sanılıyor.



Bir çok Wall Street bankası ve sene içinde el konan diğer 8 banka gibi emlak piyasasına dayalı yatırımları ve sektörde yaşanan fiyat düşüşlerinin yarattığı zararlar yüzünden faaliyetine devam edemeyecek hale gelen Columbian Bank'ın kapatılması, can çekişen ABD bankacılık sektöründe patlayan son bomba oldu.



Kamuoyunun dikkatini şu ana kadar 500 milyar doların üzerinde zarar yazan ve bu zararın 2 trilyonu bile bulması beklenen Wall Street'in dev bankaları çekiyor olsa da ABD bankacılık sektörünün mezarını aslında sesi soluğu çıkmayan bu küçük kamu bankaları kazıyor. Wall Street bankalarının imdadına Asyalı ve Ortadoğulu fonların yaptıkları hisse alımları karşılığında sağladıkları nakit yetişirken, küçük bankaların kapısı FDIC tarafından kapanıyor.



Batık kredi oranı 2 yılda yüzde 500 fırladı



FDIC tarafından el konulmak zor durumdaki bir banka için olabilecek en son çıkış yolu olarak görülüyor. Ancak daha güçlü bir banka tarafından satın alınmayı bekleyen küçük bankalar kendinden büyük Wall Street bankaları kendi söküğünü dikemezken tek çareyi FDIC'ye teslim olmakta buluyor. FDIC'nin kanatları altına girmeden toparlanan tek banka ise First Florida Bank oldu. Banka bu yıl içinde Synovus Bank of Tampa Bay ile birleşti. FDIC, Ağustos ayının başında Florida's First Priority Bank, First National Bank of Nevada, Newport Beach, First Heritage Bank ve IndyMac Bancorp'u kapatmıştı. Temmuz ayında Staples, First Integrity Bank ve ANB Financial'a el koyan FDIC, mayıs ayında da Hume Bank'ın kapısına kilit vurmuştu. Mart ayında ise Douglass National Bank kapatılmıştı.



FDIC olmasa binlerce mevduat sahibini iflasa sürükleme ihtimali olan bu küçük kamu bankalarının batık kredi oranları da gittikçe yükseliyor. FDIC'nin verilerine göre halk bankası olarak faaliyet gösteren bankaların batık kredi oranlarında son 3 yıldır ciddi bir patlama yaşanıyor. 2008'in ilk çeyreklik döneminde ise batık kredi oranı 22 milyon dolara ulaştı. Bu, 2 yıl öncesine kıyasla neredeyse yüzde 500'lük devasa bir artış anlamına geliyor.



İflas sayısı 2008 sonunda 150'yi aşar



Uzmanlara göre ise ABD'de iflas edecek daha çok sayıda banka var. Kimilerine göre bu sayı sene sonu gelmeden 150'yi bile bulabilir. Bu sene içinde faaliyetine son veren en dikkat çekici banka IndyMac olmuş, bu ay iflasını açıklayan First Priority Bank ise Florida eyaletinde 2004 yılından bu yana çöken ilk banka olarak kayda geçmişti. 2007 yılının son çeyreğinde zarardaki bankalara el koymaya başlayan FDIC, o zamandan bu yana Wall Street bankalarından ardı ardına gelen zararların da etksiyle iyice kötü duruma düşen küçük bankaları tasarruf mevduatı fonuna aktarmayı hızlandırdı.