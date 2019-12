ABD'de 700 milyar dolarlık paket reddedildi

ABD'de Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Başkan George W. Bush ve 2 büyük partinin yöneticilerinin bütün uyarılarına karşın 700 milyar dolarlık finans sektörünü kurtarma paketini az farkla da olsa reddetti.



Yapılan oylamada paket 205'e karşı 228 oyla reddedildi. Demokrat Parti milletvekillerinin çoğunluğu olumlu oy kullanırken Cumhuriyetçi Parti'li milletvekillerinin çoğunluğu ise pakete karşı oy verdi.



Başkan Bush, paketin geçmemesinin ekonomiye felaket etkisi yapabileceğini söylemişti. Bush'un uyarılarına karşın Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi muhafazakarlar "bir çeşit sosyalizm" olarak adlandırdıkları pakete karşı çıkmayı son anda da sürdürdü.



Oylamada ret kararının çıkmasının ardından Temsilciler Meclisi'nde yapılan ilk açıklamalarda Cumhuriyetçi Partililer, sonucun negatif çıkmasından kısa süre önce "partizanca" bir konuşma yaptığını savundukları Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi sorumlu tuttular.

Kampanyasına Colorado eyaletinde devam eden Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama, paketin başarısızlığa uğramasına karşın ekonomiyi bu zor dönemeçten çıkaracak ve Kongre'den geçebilecek bir paketin mutlaka çıkarılması gerektiğini söyledi.



Bush büyük hayal kırıklığına uğradı



Kurtarma paketinin reddedilmesinin ardından Başkan George W. Bush'un bu gelişmeden büyük hayal kırıklığına uğradığı açıklandı.



Beyaz saray sözcüsü Tony Fratto, "Ülkenin çaresi bulunması gereken zorlu bir krizle karşı karşıya olduğundan kuşku yok. Başkan, oylama sonucundan büyük hayal kırıklığına uğradı" dedi.



Sözcü, Bush'un ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek bundan sonraki adımları görüşeceğini söyledi.



Bu arada, Amerikan AP ajansı, Temsilciler Meclisinin, yasa tasarının reddedilmesinden sonra borsada yaşanan ani düşüşün ardından perşembe günü yeniden toplanmaya karar verdiğini duyurdu.



Oylamanın sonucu piyasalarda şok etkisi yarattı



Tasarısının reddedilmesi piyasalarda şok etkisi yarattı. New York borsasında Dow Jones sanayi endeksi bir ara 705 puan düştü.



Yasa tasarısının reddedildiğinin ilanından önce, tasarının kabul edilmeyeceğinin anlaşılmaya başlamasıyla borsa hızla inişe geçti ve Dow Jones önce 705 puan düştü, ardından hafif bir toparlanmayla düşüş 528 puana kadar geriledi.



Nasdaq endeksi de yüzde 7'yi aşan oranda düştü. Nasdaq'daki bu düşüş, 11 Eylül 2001'den sonra bir günde yaşanan en büyük kayıp oldu.



ABD Merkez Bankası borsadaki duruma ilişkin yorum yapmadı



Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisindeki oylamanın sonucu Latin Amerika borsasında gün içi alım satımlarını da etkiledi.



Brezilya'da Sao Paulo borsasında endeks 10.2 puan, Meksika borsasında gün ortası alım satım işlemleri 5.5 puan, Bouenos Aires borsasında 7.5 puan, Şili borsasında 4.9 puan düştü.



Brown: Büyük bir hayal kırıklığına uğradım



İngiltere Başbakanı Gordon Brown, ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ekonomiyi kurtarma planını reddetmesi üzerine, "büyük bir hayal kırıklığına uğradığını" açıkladı. Brown bu gece yaptığı açıklamada, gelişme üzerine Beyaz Saray'a bir mesaj gönderdiğini ve mesajında, "krizle ilgili kararlı bir tutum takınmanın önemini vurguladığını" belirtti. İngiltere ekonomisinin istikrarı için kendilerinin kararlı bir tutum içerisinde olduklarını belirten Brown, "hükümetimiz, istikrarın sürmesini güvence altında tutmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.



Paulson: Kurtarma planı acilen çıkarılmalı



ABD'de kurtarma planının reddedilmesini değerlendiren Hazine Bakanı Henry Paulson, ülkenin finansal sistemini kurtarmaya yönelik bir planın "acilen çıkarılması gerektiğini" belirtti ve bunun için "Kongre ile çalışma yapacağını" söyledi. Paulson, gelişme üzerine Başkan George W. ile görüştü ve ardından gazetecilere yaptığı açıklamada planın çıkarılması için çok çaba gösterdiklerini belirtti. Paulson, "çok çalışmıştık ama başarısızlığa uğramasına göz yumulması da bir o kadar önemli oldu" dedi. Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre liderleriyle, plan üzerinde mutabakat sağlanması için günler süren çalışmalar yapan Paulson, "kendileriyle, plan üzerinde çalışmak amacıyla acilen yeniden bir araya geleceğini" belirtti. "Mümkün olduğu kadar çabuk bir araya gelmeliyiz" diyen Paulson, "son bir kaç gündür mali piyasalarımızda ciddi bir kargaşa gördük, buna burada, Washington Mutual ve Wachovia'nın, Avrupa'da da iki önemli finansal kuruluşun çöküşü de dahil" ifadesini kullandı. Paulson, Hazine'nin, Merkez Bankasının ve ilgili kuruluşların, piyasaların problemlerini giderici yönde ellerinde önemli bir çok araç bulunduğunu, ekonomiyi ve piyasaları korumaya yönelik gereken her aracın kullanıldığını, ABD bankacılık sisteminin var olan baskılara karşın yine de iyi durumda olduğunu kaydetti.



McCain, krizden kötü etkilendi



Üç hafta önce anketlerde Demokrat rakibi senatör Barack Obama'nın birkaç puan farkla önünde giden McCain, ardından finans sektöründeki krizin derinleşmesiyle birlikte, kötü durumdan sorumlu görülen Cumhuriyetçi Başkan George Bush ile özdeşleştirilmeye başlayınca, kamuoyu yoklamalarında geriye düşmüştü.



Yakın zamana kadar Amerikan ekonomisinin temelde sağlam olduğunu savunan McCain, daha sonra Bush yönetiminin 700 milyar dolarlık kurtarma paketini açıklamasının ardından, geçen hafta kampanyasını askıya aldığını ve "krizi çözmek için Washington'a gideceğini" duyurmuştu. Ardından kurtarma paketini desteklemeye karar veren McCain, hafta sonunda Kongrede yapılan görüşmelerde aktif rol oynadığını ve tarafları bir uzlaşma çerçevesinde bir araya getirdiğini savunmuştu. Ancak dün yapılan oylamada Temsilciler Meclisindeki 199 Cumhuriyetçi üyeden 134'ü, McCain'i "yarı yolda bırakarak" paket aleyhinde oy kullandı ve sonuçta paket reddedildi. Bu durum, kendi partisine mensup milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğini alamayan Cumhuriyetçi McCain'in kamuoyu önünde zor durumda kalmasına yol açtı. Önemli Demokrat milletvekillerinden David Obey, "McCain ve Bush, kendi partilerinin kontrolünü tamamen kaybetti" diyerek durumu özetledi.